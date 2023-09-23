Kılıçdaroğlu: Yine çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde kamuda mülakatların kaldırılacağı sözünü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz’ sözlerine tepki göstererek, “Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş” dedi.

Sosyal medya hesabında bu akşam yaptığı paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, ‘Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız’ demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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