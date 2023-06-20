CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bir deprem felaketi yaşadık. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yüreğimiz hala o bölgede. O bölgede yaşayanların faturalarının ertelenmesi için bir kararname çıktı aradan bir süre geçti. Evi yıkılamayan ama kısmen oturulabilir olan evlere faturalar gelmeye başladı. Depremi yaşayan insanlara en azından 85 milyon insana katkı moral vermek istedik. Kampanyalar açtık. Belediye başkanlarımız o bölgelere gittik. Şimdi bu faturaların gelmesi doğru değil. En azından yıl sonuna kadar bizler ödeyebiliriz. Bunun için paramız yok diyecekler. Hayır efendim paramız var. Türkiye Tek Yürek Kampanyası açıldı. Herkes karınca kararınca katkı vermeye çalıştı. Taahhüt edilen parayı ödeyeceklerini söylediler. Kim bu parayı ödemeyenler? Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi?”

Ankara - Adnan Solmaz