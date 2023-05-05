Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ı eleştiren Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı kim iktidar, kim muhalefet karıştırmaya başladı. Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fındığa 4 dolar vereceğimizi açıklayınca Erdoğan, ‘Şimdiye kadar niye vermediniz?’ diye soruyor. İnşallah iktidara geldiğimizde üreticinin, çiftçinin hakkını fazlasıyla ödeyeceğiz, tıpkı liyakatli kadroların yönetimde olduğu eski zamanlardaki gibi. Siz belki hatırlamıyorsunuz ama başbakanlık yaptığım 2015 yılında, dolar kuru 2.65 iken fındığa 15.84 TL vermiştik; yani tam 5.97 dolar Biz üreticiyi düşünürken siz rantiye sınıfına kaynak aktarma peşindeydiniz” dedi. Haber Merkezi

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