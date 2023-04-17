Kim mağdursa yanındayım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oy versin vermesin, mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki iftar programında ulaşım esnafına seslendi. Kılıçdaroğlu, “Alın teri döken, direksiyon sallayan insanın hakkını teslim etmiyorlar. Adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim. Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Bunu söylediğim zaman çok kişi bana kızıyor. Bunun farkındayım. Adaletsiz davrananlar, havadan para kazananlar bana kızıyorlar. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamadan herkesin, mağdur olan herkesin yanında olmak benim namus borcumdur. Bunu da ifade etmek isterim” dedi.

Elbette ki baharlar gelecek

“Siyaseti, iyilikte yarışma olarak görüyorum” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Birbirimizi karalamak için değil, iyilikte yarışma için. Adaleti sağlamak, herkesin hakkını, hukukunu teslim etmek, devlette liyakati sağlamak, KPSS’ye girip de yüksek puan alıp sözlüde elenenin haklarının teslim edilmesi için mücadele etmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bu ülkeye elbette ki baharlar gelecek. Elbette ki güzellikler gelecek. Bana oy vermeseniz bile ben sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin, oy versin vermesin, mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Onun hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim.”

İstanbul - Anka