Kimlerin menfaati var?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

“Türkiye’ye giriş yapıp, çıkış yapmayan yüksek sayıda insan var” diyen Babacan şunları söyledi: “Türkiye adeta kendi ülkesinde yaşayan insanlardan habersiz. Bu kadar insan nasıl elini kolunu sallayarak gelebiliyor? ABD ve Kanada’da yapılan açıklama ‘Türkiye’den vize için başvurun biz size yardımcı olacağız’ sözü bu konudaki kuşkuları arttırıyor. Sayın Erdoğan ile Biden’ın yaptığı konuşma marjında bunları yaşıyoruz biz. Uluslar arası hukuk çerçevesi ve insani reflekslerle bakmalıyız. Aynı zamanda kendi vatandaşlarımızın açısından bakmalıyız. Burada acaba milli menfaatler mi acaba üç beş kişinin menfaati mi var, öğrenmek istiyoruz. Türkiye’nin Kabil havaalanını koruması bizim millî çıkarlarımız açısından ne olacak? Türkiye ile Afganistan arasında çok ciddi kardeşlik var, ama bizim havaalanını korumakla ilgili millî çıkarımızı birisi çıkıp açıklamalıdır.”