Kimse barınma hakkı üzerinden tehdit edemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın depremzedeleri konut vaadiyle tehdit ettiğini ve tek dertlerinin seçim olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu “İnsanları, konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. Bak, ‘Biz gidersek, siz bize bir sene daha vermezseniz evsiz, barksız kalırsınız’ diyorlar. Açıkça söylüyorum; yalan söylüyorlar. En basit insan hakkı olan barınma hakkı üzerinden insanımızı tehdit ediyorlar. Yaptıkları bu. Çünkü şantajcı bunlar. Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir. Hiç kimse korkuya teslim olmamalıdır. Unutmayın, kimse sizi barınma hakkı üzerinden tehdit edemez” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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