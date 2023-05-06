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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kimse milletin iradesine darbe diyemez

06 Mayıs 2023, Cumartesi
İKTİDAR MENSUPLARININ 14 MAYIS SEÇİMLERİNİ “DARBE” OLARAK NİTELENDİRMESİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR.

İktidar halka korku pompalıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Hükümet, ülkeyi yönetmek yerine, varsa yoksa algıları yönetmeye çalışıyor. Bir de sabah akşam, dört bir koldan korku pompalamaya çalışıyorlar“ dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ali Babacan Gaziantep’te konuştu. Konuşmasında iktidar partisinin söylemlerini eleştiren Babacan, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirterek, “Hükümet, ülkeyi yönetmek yerine, varsa yoksa algıları yönetmeye çalışıyor. Acı acı yaşıyoruz hep beraber. Bir de sabah akşam, dört bir koldan korku pompalamaya çalışıyorlar. Yok, dış güçlermiş, yok iç güçlermiş. Palavranın bini bir para. Ne diyorlar? Sandık yoluyla darbe diyorlar. Daha da ötesine gidiyorlar. İktidar değişirse tam bağımsızlık tehlikeye girer diyorlar. Bir kere şunun altını kalın kalın çiziyorum: Kimse bu milletin iradesine darbe diyemez’’ diye konuştu.

Bu iktidar giderse hiçbir şey kaybetmeyiz

Babacan, iktidar partisinin her fırsatta “Düşman çok, biz şunu bunu yapıyoruz, siz de yoksulluğa razı olun diyorlar’’ şeklinde ifadelerle oy kullanacak vatandaşları ikilemde bıraktıklarını vurgulayarak, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu iktidar giderse, milli savunmamıza zerre kadar zarar gelmez. Bu iktidar giderse, milli menfaatlerimize zerre kadar zarar gelmez. Bu iktidar giderse, milli değerlerimizden hiçbir şey kaybetmeyiz. Ülkenin Cumhurbaşkanının elin adamından Aptal olma diye mektuplar aldığı bir devrin utancını yok edeceğiz. Neymiş kuru soğana razı olun, vatan-millet Sakarya. Adama Hadi oradan derler. Bunlar ne diyor? Düşman çok, biz şunu bunu yapıyoruz, siz de yoksulluğa razı olun. Yahu niye böyle bir ikilem yaşatıyorsunuz bu millete. Ben hem milletimizin açlık sınırı altında olmasına itiraz ediyorum, hem de bu yönetimin ülkemizin milli onurunu yerle bir etmesine itiraz ediyorum.“

Otoriterlik mi? Demokrasi mi? 

VOA Türkçe’nin haberine göre Babacan, 14 Mayıs seçimlerinin bir referandum olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Haksız ve orantısız rantlara son vereceğiz. İnsana ve doğaya zarar veren tüm işleri tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla, zenginliği ile sağlayacağız. Akıl dışı maceralara atılıp, ülkeyi fakirleştiren düzeni sonlandıracağız. Bu seçim bir referandumdur. Her iki pusulada da bir referandum var. 1 metre uzunluğunda pusulada olsa ülkeyi yönetme arzusunda olan 2 alternatif var. Ama biz ne ile neyin arasında tercih yapacağız biliyor musunuz? Oy pusulalarında karşımızda 2 tercih var. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk mu? Tek akıl mı? Ortak akıl mı? Gaziantep cevapların hepsini biliyor. Bu uzun pusula da aslında 2 tercih var.” 

Haber Merkezi

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