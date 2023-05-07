Kin ve nefret tohumları kalksın

Millet İttifakı İstanbul mitinginde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş da tatlı dilli, azarlamayan, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Diliyorum ki 14 Mayıs’ta bu güzel ülkemizde kin, nefret tohumları ortadan kalksın. Artık mutluluk, refah ve bahar gelsin memleketimize diyorum.” dedi.

Yavaş, mitingde özetle şunları da söyledi: “Bu kalabalıklar bir şey söylüyor, 14 Mayıs’ta değişimin müjdesini veriyor. Seçime gidiyoruz fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar yaptıklarını anlatıp yeni vaatler ileri sürmesi gerekirken tankları tüfekleri, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz, savaşa mı hazırlanıyoruz belli değil. Bu eserlerin hepsi bizim eserlerimiz gurur kaynağımız ama 14’ünden sonra insanlarımız şununla karşı karşıya kalacak; kiracı-ev sahibi, kredi kartları, pahalılık, enflasyon, uyuşturucu, mülteci. Bu sorunlarla karşı karşıya kalacak ama bunların konuşulmasını istemiyor. Seçim zamanı mevsimlik birazcık milliyetçilik sosu birazcık muhafazakarlık sosu. İnsanlar bununla tartışsın başka bir şey konuşulmasın istiyorlar.” İstanbul - anka

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