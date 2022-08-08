Kış zor geçecek

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, enerjideki girdilerin ve gıda arz güvenliğinin ekonomiyi çok boyutlu etkilediğini dile getirirken, “Bu süreci çok iyi yönetmek lazım. Enerji ve doğalgaz anlamında önümüzdeki kış çok zor geçecek” dedi..

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Uzmanlar dünyadaki resesyon tehlikesinin Türkiye’nin ekonomisi ve ihracatını da olumsuz etkilediği görüşünde. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, enerjideki girdilerin ve gıda arz güvenliğinin ekonomiyi çok boyutlu etkilediğini dile getirdi. “Bu süreci çok iyi yönetmek lazım. Enerji ve doğalgaz anlamında önümüzdeki kış çok zor geçecek” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Çelebi, Ukrayna- Rusya savaşının etkilerinin ciddi biçimde dünyayı etkilemeye devam ettiğine değinirken, gıda arz güvenliğinin yanı sıra enerji arz güvenliği probleminin de söz konusu olduğunu söyledi. Dünya doğalgaz eksikliğinden ciddi bir resesyona sürüklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çelebi, “Çok temel olan noktalardan birinin doğalgaz fiyatlarının inanılmaz biçimde 1200 dolar ve 1600 dolar arasında dalgalanıyor. Türkiye ve dünya doğalgaz kıtlığı ile karşı karşıya. Bunun aslında hem enerji krizine hem resesyona yol açacak çok önemli bir gelişme. Doğalgazın enerji arz güvenliği içindeki yerinin çok hayati hale geldiğini, BOTAŞ’ın kışa hazırlık için yavaş yavaş doğalgaz depolama konusunda adımlar atıyor. BOTAŞ kredi kullanarak, 10 kargo LNG alıp depolamaya çalıştı ancak bu yeterli olmaz.” dedi.

Doğalgaz santrallerinin çalışması ve ısınma önemli

Prof. Dr. Çelebi, LNG politikasının hem dünyada hem Türkiye’de çok özel yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Bugün en önemli iki kritik noktanın kış aylarında enerji üretiminde kullanılan doğalgaz santrallerini çalıştırabilmek ve evlere ısınma için doğalgaz verebilmek olduğunu ifade ederken, “Petrol ve doğalgaz krizinin birleşmesi nedeniyle Avrupa ve Türkiye’deki en ciddi sorun enerji. Almanya kömüre dönerek enerji üretimi meselesini tartışıyor. Hatta nükleer santraller yavaş yavaş tekrar gündeme geliyor. Türkiye’nin de nükleer santral konusunu daha somut ve pozitif ele alması gerekiyor. Akkuyu Nükleer Santralinin bir an önce tamamlanması ve elektrik üretimine katkı sağlaması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Enerji fiyatları enflasyonla mücadeleyi de zorlaştırıyor

Prof. Dr. Çelebi, kış aylarında dünyanın genel yapısını çok parlak görmediğini dile getirirken, “Uzun vadede enerji fiyatlarındaki yüksek seviyelerin devam edeceği için enflasyonla mücadele de zor olacak. Türkiye ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 70’in altına düşmüş durumda. Oysa bu rakamın, Türkiye ekonomisinin başarılı ve güçlü olabilmesi için yüzde 90’ın üstüne çıkması lazım. İhracatın azalmasının Türk ekonomisinin güçlenmesine engel olur. Türkiye’de döviz gelirlerini arttırarak, yeni bir faiz politikasının belirlenmesine ihtiyacı var” dedi.