Kitapları verilmiyor

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu Sincan cezaevinde yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıyarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Yeneroğlu, kurum tarafından verilen yemeklerin yetersiz olduğu, kurum kantinlerinden ücreti karşılığında gıda malzemesi talep edildiği halde bunun çok azının verildiği, bazı tutuklu ve hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim imkânlarından yararlandırılmadıkları ve ailelerinin getirdiği kitapların verilmediğine dair şikayetler aldığını ifade etti. Recep Gören - Ankara

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