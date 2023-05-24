Kızgın, küskün ve kararsızları kazanacağız

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya seçim gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi.

Sümeyye Işıkçı - İSTANBUL

İlk tur sonuçlarının toplumun yaklaşık yüzde 51’inin bu iktidardan memnun olmadığını ve değişiklik istediğini vurgulayan Kaya “Millet İttifakı olarak önemli bir başarı elde etmemize rağmen ilk turda arzu ettiğimiz sonuçları alamadığımız ortadadır. Seçmenin verdiği mesajı doğru okuyarak ikinci turda değişime öncülük edeceğiz. Onunla ilgili 14 Mayıs’ın ardından hızlı bir şekilde analizlerimizi yaptık. Bu analizleri saha araştırmaları ile destekledik. Kalan günlerde bu tespitlerimizi herkese ulaştırmak için gayret ediyoruz. Önemli mesafeler kaydettik. 3K olarak tarif ettiğimiz Kızgınlar, Küskünler, Kararsızlar üzerine özel çalışmalar yapıyoruz. Her seçimin yeni bir seçim olduğu gerçeği ve yine her seçimin kendine özgü kuralları olduğu bilinciyle hareket ederek, üzerimize düşeni yapacak ve ikinci turda sonuç alacağız” dedi.

Cumhur tedirgin

Dünyada birçok örneği olduğunu ve seçimlerin ilk turlarında yüzde 7-8 geride olan adayların bile kazandıklarını kaydeden Kaya, “Üzerimize düşeni yaptığımızda ikinci tur seçimlerini alabileceğimize ve Kemal Kılıçdaroğlu Bey’in Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak 29 Mayıs sabahına uyanacağımıza inanıyorum. Cumhur İttifakı tedirgin. Aldıkları bu sonuca rağmen hala rahat değiller. Bu da ikinci turun onlar için çantada keklik olmadığını delilidir” ifadelerini kullandı.