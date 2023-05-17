Kızmak ve küsmek yok, mücadeleye devam

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİ 28 MAYIS’TA YAPILACAK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURU İÇİN KARARLILIK VE MÜCADELE MESAJI VERDİ.

Sonuna kadar mücadele

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ümitsizliğe kapılan seçmenleri cesaretlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yayınladığı videoyla ümitsizliğe kapılan seçmenleri cesaretlendirdi. Kılıçdaroğlu videoda, “Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız, vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. (Masaya vurarak) Bur-da-yım…” dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle: “Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler, artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net; bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.”

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım

“Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik, kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık, çıktık.”

AHMET TERZİ - ANKARA

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Karamollaoğlu: Oyunları bozacak ve kazanacağız



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu’nun “Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız! Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız!”

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İki hafta gecikse de bahar gelecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasını değerlendirdi. Babacan, “Arkadaşlarımız ile beraber dün geceden beri, tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. İnanın gördüğümüz tablo umut dolu, mutluluk dolu günlerin işareti. Kimsenin umudu kararmasın. Hiç kimse şu anda yürütülen propagandaya da kanmasın… Ülkemizi; özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasi ile taçlandıracağız biliyorum. İki hafta gecikse de bahar gelecek biliyorum” dedi.

Babacan, “Bu yolda, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok. Milletimiz her zaman demokrasiyi sandıkla güçlendirmiştir, yine güçlendirecektir ve 28 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacaktır” şeklinde konuştu.

Ankara - Recep Gören

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Gün tereddüt değil, kararlılık günü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde 50’sinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin açıklamada bulundu. “Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur, kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan bir referandum niteliğindeki seçimde güvenoyu alamamıştır. Bakmayın siz, erken zafer havası oluşturma çabasına. Toplumun yarısından fazlası onun otoriter yolsuzluk düzenine hayır demiştir. Az bir farkla da olsa halkımız statükoya hayır demiş, değişim talebini sandıklara yansıtmıştır. Her bir vatandaşımızın kullandığı oy bizim için kutsaldır, başımızın üstünde yeri vardır. Bize düşen, verdiği mesajı almaktır. Bunu bihakkın yapacağımıza emin olabilirsiniz. Şu ana kadar eleştirdiğimiz sistemin belki de tek yararlı tarafı hepimize yaptığı tercih konusunda ikinci kez düşünme şansı vermesidir. Bir kez daha sandık başına gidip, ülkemizin geleceğine karar vereceksiniz” dedi.

YENİ BİR UFUK İMKANI VAR

“Başta Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na destek verenler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, son beş yıl içinde yaşadıklarınızı daha da katmerlenmiş bir şekilde yaşamaya hazır mısınız?” diye soran Davutoğlu, “Daha fazla yoksulluk, daha fazla yolsuzluk ve nefes bile aldırmayan bir yasaklar düzeni. Ne olacağını hep beraber yaşadıklarımızdan biliyoruz. Her gün bağıran, azarlayan, hakaret eden bir siyaset dili, tırmandırılan kutuplaşma ve toplumsal gerilim, denizin tükendiği bir ekonomik düzen. Evet, deniz bitti, ama 15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Size bu çağrıyı bir oy ve makam kaygısıyla yapmıyorum. Ümidi kırılan gençler, kadınlar adına yapıyorum. Eve gittiğinizde çocuklarınıza ya da torunlarınızın gözlerine bakın ve bir kez daha düşünün” diye konuştu.

KARARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Düşünce ve din ve inanç özgürlüğü ile ilgili kazanımların örselenmesine izin vermeyecek, bu kazanımları daha da güçlendireceklerini söyleyen Davutoğlu şunları söyledi: “İslam’ın adalet, kul hakkı, insan onuru, insana saygı, nezaket gibi evrensel değerlerini çiğneyen bu iktidarın dini değerlerimizi istismara devam edecek olmasının gençlerimizi daha fazla dinden uzaklaştıracağını düşünerek kararınızı gözden geçirin. Başta savunma sanayi olmak üzere devletimizin güç ve kapasitesi asla zaafa uğramayacaktır. Bu ve benzer kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye hazırız… Değişim kendi başına değil onun için emek ve bedel ödemeye hazır temiz vicdanlarca gerçekleşir.”

BİZ BİTTİ DEMEDEN BU SÜREÇ BİTMEYECEK

Davutoğlu, “Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur, çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi, biz ‘bitti’ demeden bu süreç bitmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA