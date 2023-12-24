KKM devleti batırma projesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tuzla İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Babacan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını “devleti batırma projesi” olarak nitelendirirken, yaz saati uygulamasının kaldırılması çağrısında bulundu. Babacan Kur Korumalı Mevduat uygulamasının ülke ekonomisine zarar verdiğini ve bu durumun “düşman yapamayacağı” bir zarar olduğunu söyledi: “Hani “dış mihrak dış mihrak” diyorlar ya… Düşman istese, bundan iyisini bulamazdı yahu. Koskoca Türkiye’ye laboratuvar muamelesi yaptılar. Son 7 senede denemedikleri saçmalık kalmadı. Bu ülkenin insanlarına kobay gibi davrandılar.” Haber Merkezi

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