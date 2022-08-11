KKTC niye yok?

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5. İslâmi Dayanışma Oyunlarına KKTC’nin temsil edilmemesine tepki göstererek, Sormazlar mı; sen tanımıyorken kim tanısın?” diye sordu.

Ağustos 1991’de İslam İşbirliği Teşkilatı’nda “gözlemci üye” statüsü kazanan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilata üye ülkelerin dahil olduğu, Türkiye’nin evsahipliği yaptığı ve 1980’de İzmir’de temsil edildiği İslami Dayanışma Oyunları’nda bugün tek bir sporcu ile temsil edilmediğini belirterek, “AKP iktidarı, devletimiz ve milletimiz nazarınd ‘milli mesele’ olarak görülen, bir varlık, hak ve adalet sorununu, ‘Kıbrıs sorunu’nu yine bir iç politik malzeme olarak değerlendiriyor. İktidara geldiği gün ‘toprak vermeyi dahi düşünebiliriz’ diyen AKP, 2003-2004’te olduğuna benzer şekilde Kıbrıs Türklüğü’nün hak ve varlık mücadelesini bir taraftan AB ile ilişkilerine bir taraftan da Türkiye kamuoyunda başlattığı sözde “yerli milli” politikaya araç ediyor” dedi. Başta Kapalımaraş’ın açılması meselesi olmak üzere Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili her sorunun “yerli ve milli” söylemlere malzeme edildiğini de ifade eden Uysal, “Neticede bugün en temelde ‘tanınma’ sorunu yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, evsahibi olduğumuz ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu bir birliğin organizasyonunda temsil edilmiyor. Sormazlar mı; sen tanımıyorken kim tanısın?” diye sordu.

Ahmet Terzi - Ankara