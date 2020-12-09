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10 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

KOİ projelerinde büyük vurgun

09 Aralık 2020, Çarşamba 17:30
Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, normal şartlarda Kamu Özel İşbirliği (KOİ) projelerine karşı olmadıklarını, bunun bir finansman modeli olduğunu ve yapılabileceğini belirtti ancak Türkiye’deki modelde devletin çok büyük zarara uğratıldığını belirterek şunları söyledi:

 “Ben Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirdim. Örneğin Osman Gazi Köprüsü projesinde çok büyük bir vurgun var. Devlet çok büyük zarara uğratılıyor. Projenin maliyetiyle projenin hasılatı arasında çok ciddî bir fark var. Firmalar açısından aşırı kârlı projeler. Cumhurbaşkanı yardımcısı bu projeleri yaptıkça tecrübelerimiz artıyor ve her defasında daha iyi yapıyoruz minvalinde bir şeyler söyledi, ama devlet deneme tahtası değil. Buralarda ya devlet zarara uğruyor ya da milletin üzerinde yük oluşuyor.”

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