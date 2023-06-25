Komisyon Silivri’de toplansın

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Marmara Cezaevi’nde ziyaret ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm partilerin oyuyla TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuralp, Atalay’ın İnsan Haklarını İnceme Komisyonu’nu, ilk toplantısını yapmak üzere Marmara Cezaevi’ne de davet ettiğini duyurdu. CHP’li Konuralp, TİP Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Can Atalay ile Gezi tutukluları Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater’i ziyaret etti. Haber Merkezi

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