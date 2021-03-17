DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır’da esnafın nabzını tuttu.

Babacan’ın ekonomik reform paketinde açıklanan vergi muafiyetini sorduğu bir bakkal “Ben vergimi bile ödeyemedim” cevabını verdi. Bir vatandaş ise hükümeti eleştirerek şunları söyledi: “Kendileri kongre yaptığı zaman çıkıyor diyor ki, kongremiz tıklım tıklım. Vatandaş koronadan ölmüyor açlıktan ölüyor. Koronadan ölen kimse yok. İşsizlik had safhada. Özellikle Diyarbakır’da. Üniversite okumuş adam gidip sebze satıyor. Zenginin yanında, garibanı ez. O meclistekiler de el kaldırıyor boş kaldırıyor yani onun dediği tek oluyor. Açıkçası her şeyi de konuşamıyoruz. Derdimizi anlayın.” Diyarbakır - Anka

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