Köprünün maliyeti niye bu kadar yüksek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuştu.

Akşener AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Çanakkale Köprüsü’nün maliyetine ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti. Akşener, “Ben, ‘Neden köprü yaptınız?’ demiyorum. Ben; ‘Honkong’la Çin’i bağlayan köprünün, kilometre maliyeti, 360 milyon dolarken, Bay Kriz’in yaptırdığı köprünün, kilometre maliyeti, neden 900 milyon dolar?’ diyorum… Ben, ‘Neden yol yaptınız?’ demiyorum. Ben; ‘Neden bir liralık işi, beş liraya yapıyorsunuz?’ diyorum. Ez cümle ben; ‘Milletimizin alın teriyle, fedakarlıklarla doldurduğu hazineyi, neden müteahhitlerinize peşkeş çekiyorsunuz?’ diyorum” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.