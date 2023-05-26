Körfez ülkelerinden gelen parayla rahatladık

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin son dönemde Türkiye’ye finansman sağladığını, bunun da Merkez Bankası’nı ve piyasayı “kısa bir süre için de olsa rahatlattığını” söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin son dönemde Türkiye’ye finansman sağladığını, bunun da Merkez Bankası’nı ve piyasayı “kısa bir süre için de olsa rahatlattığını” söyledi. Erdoğan, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından bu ülkelerin liderlerine teşekkür ziyaretleri düzenleyeceğini kaydetti. CNN yayınında konuşan Erdoğan, “Ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam. Bu arada da yine Körfez’den filan bizim sistemimizin içerisine, sağ olsun, para depo eden ülkeler oldu. Bu da tabii ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” dedi. Haber Merkezi

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