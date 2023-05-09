ERZURUM’DAKİ PROVOKASYONA TEPKİLER SÜRÜYOR. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Biz sizin gayretlerinize inat birleşe birleşe, kucaklaşarak, sevgiyle kazanacağız. Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitinginde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Uysal, “Ekonomide hırsınız yüzünden bu Milletin iki yakası bir araya gelmiyor. Şimdi ise sandık hırsınız, korkunuz yüzünden bu Aziz Millet bir araya gelmesin, bir olmasın istiyorsunuz. Nafile! Biz sizin gayretlerinize inat birleşe birleşe, kucaklaşarak, sevgiyle kazanacağız. Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak! #SanaSöz Türkiye kazanacak” dedi.

Ne yapsalar nafile

Uysal şunları söyledi: “Milletimiz bugüne kadar oy verdi, kabulünüzdü. Şimdi milletin rızasını kazanamayanlar, sandığın bile meşruiyetini sorgular hale gelmiş. Ama ne yapsalar nafile. Şimdi son haftaya girdik. Her tür provokasyonu, her tür olumsuz teşebbüsü yapıyorlar ve yapacaklardır. Çünkü onların tek bir derdi var; bir kişi ve onun ailesi ve onun etrafında olan çok küçük bir azınlık iktidarını kaybetmesin. Türkiye adına bir idealleri yok. Hani Ziya Paşa’nın güzel bir sözü var, birinci mısrasını hepimiz biliriz. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.’”

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Erzurum dönüşü İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda konuşan Ekrem İmamoğlu, kendisine saldıran grubun “azmettirildiğini” söyledi. Saldırıda bazı vatandaşlar yaralanırken, bir çocuğun isabet eden taş nedeniyle başı kanadı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA