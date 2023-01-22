Korku imparatorluğu ayak bağı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Gençlik Kütüphanesi Açılış Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu gençlere seslenerek, “Bir toplumu ileriye taşıyan düşüncedir. Etrafımızda o kadar çok olaylar var ki… Düşünce, eğitim ile derinleştirildiğinde; soruların kalitesi artar. Farklı düşünceden asla korkmamak gerekir. Akıl, akıldan üstündür. O zaman oturup, uygun insanlar gibi tartışabiliriz. Eğitimin özelliği, aynı zamanda nitelikli ve kaliteli sorular sormaktır. Soru sormak da bir cesaret işidir. Korku imparatorluğu, bir toplumun gerilemesi için en önemli unsurdur. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke gelişmemiştir” ifadelerini kullandı. İzmit - Anka

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