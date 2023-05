KORKUTMA VE TEHDİTLERİN SANDIKTA YAPACAĞIMIZ TERCİHİ ETKİLEMESİNE FIRSAT VERMEYELİM.

İKTİDARIN TAKTİĞİ

İktidar önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs sürecinde de korkutma ve tehdit taktiğine başvurarak terör ve başörtüsü yasağı gibi konular üzerinden dile getirdiği iddia ve suçlamalarla seçmenlerin irade ve tercihini yönlendirmeye çalıştı. 28 Mayıs’taki ikinci turdan da bu taktikle sonuç almaya çalışacağı görülüyor.

ASLA İNANMAYIN

DEVA Partisi lideri Babacan: “Sizi terörle ve inanç özgürlüğünüzü kaybetmekle korkutuyorlar. Biz teröre de geçit vermeyiz, kazanımlarımızı kaybetmeye de izin vermeyiz. Bu asılsız propagandaya asla inanmayın. Geçmişte kalan, kimsenin kabul etmeyeceği yasakların korkusuyla geleceğinizi karartmayın.

***

Korku tuzağına düşmeyelim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna bir hafta kala DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesaplarından “Sefalet mi zenginlik mi?” başlıklı canlı video yayınladı. Babacan, şunları söyledi: “Değerli vatandaşlarım, çok üzgünüm ama aynı zamanda çok kızgınım. Türkiye’ye yazık oluyor, ülkemizin güzel insanlarına yazık oluyor. Hükümetin baskı altında tutmaya çalıştığı dolar, son 5 yılda 4 katına çıktı. Türkiye’nin düşük göstermeye çalıştığı enflasyon bile son 5 yılda fiyatların tam 4 katına çıktığını gösteriyor bize. Merkez Bankası’nın dolu kasası boşaldı, üstüne 75 milyar dolar da borca batırıldı Merkez Bankası. Cumhurbaşkanı ülke ülke gezip borç para aradı bu memlekette. Bu iktidar, ekonomimizi gerçekten mahvetti, perişan etti.”

Hepimizi kara kışın ortasına götürecek

“Sayın Erdoğan kazandığında hiçbir şey iyiye gitmeyecek. İnanın, daha kötü olacak” diyen Babacan, “Erdoğan seçim öncesi maaşlara yaptığı zamlarla vatandaşlarımıza yalancı bir bahar vadetmeye çalışıyor. Gerçek şu ki plansız, programsız işler yaparak seçimlerden sonra aslında hepimizi kara kışın ortasına götürecek. Türkiye’nin en fakir günlerinin müsebbibi olacak. Yaşadığımız pahalılık artarak sürecek. Neden? Çünkü enflasyonla müdahale edecek tek bir politikaları yok, iş bilen kadroları yok. Olsaydı bu sorunu çoktan çözmüşlerdi zaten. Üzülerek söylüyorum, enflasyon artacak. Hani vatandaşlarımız, ‘patates, soğan’ diyor ya, Allah korusun taneyle soğan aldığımız günler gelecek” dedi.

Tam bir ekonomik dehşet yaşarız

Babacan, “Nisan ayı itibarıyla açlık sınırı 10 bin lirayı geçti. Seçim geliyor diye artırdıkları asgari ücret var ya, işte o asgari ücret açlık sınırının bile altında kaldı. Önümüzdeki 5 yıl bugünden çok daha ağır bir tabloyla karışılacağız. Açlık sınırının çok kısa bir süre içerisinde 20 bin liranın üzerine, hatta birkaç yıl içerisinde 50 bin liraya çıktığını göreceğiz. Alnının teriyle, bileğinin gücüyle geçinen vatandaşlarımızın hayatı gittikçe zorlaşacak. Bu iktidar devam ederse işsizlik artacak. Zaten çalışanların çoğu insan onuruna yaraşır bir ücret alamıyor şu anda. Ve Erdoğan kazanırsa işsizlik katmerleneceği gibi çalışan nüfus da ezilmeye devam edecek. Ekonomide derhal bir değişim olmazsa şu anda finans sektöründe yaşanan sıkışma bir patlamaya dönüşür. Bu durum sanayide de büyük bir çöküşe sebep olur. Tam bir ekonomik dehşet yaşarız” ifadelerini kullandı.

Boş hamasetleri elinizin tersiyle itin

Babacan, “Bırakın o partiyi, şu partiyi. Bu, parti meselesi değil. Bırakın sürekli dini ve milli değerlerimizi istismar eden siyaseti. Şu an Türkiye, en önemli yol ayrımlarının birinin önünde duruyor. Siz karar vereceksiniz. Boş hamasetleri, ne olur, elinizin tersiyle itin. Bakın, ben sadece bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, aynı zamanda bu ülkenin vatansever bir evladı olarak özetle diyorum ki, Erdoğan’ın kazanması zam yağmuru demektir. Erdoğan’ın kazanması, yokluk-yoksulluk demektir. Erdoğan’ın kazanması, orta direğin tümüyle çökmesi demektir. Erdoğan’ın kazanması, paramızın pul olması demektir. Erdoğan’ın kazanması, dövizde karaborsa demektir. Erdoğan’ın kazanması, tefeci faiziyle borçlanmak demektir. Erdoğan’ın kazanması, çocukların et, tavuk, peynir yiyememesi demektir. Erdoğan’ın kazanması, kıtlık ve kuyruk demektir. Erdoğan’ın kazanması, dünyadan kopmak, içine kapanmak demektir. Erdoğan’ın kazanması, tek tek her birimizin fakirleşmesi, ülkemizin dünya ekonomisindeki yerinin ve ağırlığının gerilere düşmesi demektir” dedi.

Gerçek dışı propagandaya asla inanmayın

Erdoğan’ın kazanmasının, demokrasimizin üzerine toprak atılması olduğunu söyleyen Babacan, şöyle konuştu: “Erdoğan’ın kazanması, tıpkı son birkaç senede olduğu gibi kapı kapı yabancı devletlerin ayağına gidip para dilenmeye devam edilmesi demektir. Erdoğan’ın kazanması, ulusal birliğimizin, ekonomik bağımsızlığımızın tehdit altına girmesi demektir. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Bütün bunları düşünmeyin, duymayın diye sizi sürekli olarak terörle ve inanç özgürlüğünüzü kaybetmekle korkutuyorlar. Biz, teröre de geçit vermeyiz, kazanımlarımızı kaybetmeye de izin vermeyiz. Bu asılsız, bu gerçek dışı propagandaya asla inanmayın. Geçmişte kalan, kimsenin kabul etmeyeceği yasakların korkusuyla geleceğinizi karartmayın.”

Çocukların geleceği tehlikede

“Erdoğan’ın kazanması demek, ülkemizin kaynaklarının, kendi tabirleriyle, faiz lobisi tarafından sömürülmesi demektir” diyen Babacan, şunları söyledi: “Erdoğan’ın kazanması, Türkiye’nin 70 sente muhtaç olduğu günlerin de gerisine düşmesi demektir. Erdoğan’ın kazanması demek, yolsuzluk ve kara paranın artması demektir. Bakın, bunların hiçbiri şaka değil. Mesele, sadece benim, sadece sizin hayatınız değil, mesele torunlarınızın çocuklarına kadar borçlanacağımız berbat bir gidişat. Erdoğan’ın kazanması, akaryakıtın bulunamaması, ameliyathanelerde gerekli malzemelerin bulunamaması demektir. Erdoğan’ın kazanması, savunma sanayimiz için gereken dövizin bulunamaması, ülkenin güvenliğinin zafiyete uğraması demektir.”

Mehmet KARA - ANKARA