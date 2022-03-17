Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, “Yeni seçim kanunu daha adil bir seçim olsun diye gelmiyor, seçim güvenliği artsın diye de gelmiyor, tamamen basit, ucuz politikalar içeriyor. Nasıl olur da biz daha iyi bir noktaya geliriz bugünkünden daha az oy alsak bile, başka bir şeyin güdüldüğü yok. Biz de meşhur bir söz vardır; ‘Korkunun ecele faydası yok.’ Önümüzdeki seçimlerde, bugüne kadar gösterdiğiniz performans ortaya konulduğunda vatandaşın size güvenerek bir defa daha bugünkü Cumhur İttifakı’nın partilerini iktidar yapmasını hiç kimsenin mümkün görmesine ihtimal vermiyorum. Gerek seçim kanununda yapılan değişiklikler, gerekse seçimi yöneten, şikayetleri değerlendiren kurullarda yapılan değişiklikler akılla mantıkla bağdaşmıyor” dedi.

Ankara - Anka