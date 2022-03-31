İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, 6 parti genel başkanlarının bir araya gelmesiyle ilgili iktidara, “Bu sizi korkutmuştur ama diyoruz ki: Korkunun ecele faydası yok” dedi.

AKP ve MHP’li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne muhalefetten eleştiri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Şubası, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle yönetimde istikrarı sağladık derken, gerçekten yönetimde istikrar sağlandı mı sorusunu kendinize bir sormanız gerekir. Ne hukukta ne adalette ne ekonomide, hiçbir konuda istikrar sağlanabilmiş değil” diye konuştu.

Size bir faydası olmayacak

Teklifte, D’Hondt sisteminin partilerin kendi alabileceği oyla sınırlı tutulduğunu söyleyen Subaşı, “Geçmişte bunun tam aksini savunurken şimdi gerçekten küçük partileri görünmez kılmak için bunu getirmişsiniz. Ben, bunun size faydası - olacağı kanaatinde değilim. Ben, kırk yıldır Türkiye’de siyasi hayatı takip ederim ama bugüne kadar hiçbir partinin kendi ideolojisinden vazgeçerek bir seçime girdiğini hatırlamam ama sizin bu yanlış sisteminiz, ucube sisteminiz yüzünden bir hayır doğmuştur, bir fayda sağlamıştır” dedi.

Türkiye için çok değerli

6 siyasi partinin ideolojilerini, görüşlerini, düşüncelerini, çıkarlarını bir kenara bırakarak ilk defa ilkeler etrafında, ilk defa “adalet” diyerek, “demokrasi” diyerek, “parlamenter sistem” diyerek bir seçim çalışmasına girmişlerinin çok değerli olduğunu ifade eden Subaşı, “Bu sizi korkutmuştur ama diyoruz ki: Korkunun ecele faydası yok. Siz bu birlikte çalışmanın ne sonuçlar vereceğini göreceksiniz, hep birlikte izleyeceğiz. Bunun çok değerli olduğunu, Türkiye’ye çok büyük fayda sağladığını ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA