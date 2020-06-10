Korona cumhur oylarını düşürdü

Metropoll Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin nabzı Mayıs 2020 anketi Covid-19 salgınının AK Parti’nin oylarının düşmesine neden olduğuna işaret etti.

Bu hafta sonu bir genel seçim düzenlenmesi durumunda Meclis’te en fazla sandalye alacak partinin yüzde 30’un üzerinde oyla AK Parti olacağını gösteren anket, önceki üç aya oranla iktidar partisinin oylarında yüzde 3’lük bir gerileme yaşandığını işaret etti. AK Parti ile Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP’nin de yüzde 1,2 puanlık oy kaybettiğini belirten yoklama, MHP’nin yüzde 7’nin üzerinde oy çıkaracağını öngördü. Bu sonuca göre yüzde 7 olan kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranları yüzde 38’de kaldı. “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt arayan bilgisayar destekli telefon anketi ana muhalefet partisi CHP’nin ise ortalama yüzde 2 artış yakalayarak sandıktan yüzde 21,7’lik bir oy oranı ile çıkacağını belirtti. MHP gibi İYİ Parti’nin de yüzde 7’nin üzerinde oy çıkaracağını öngören anket, HDP’nin ise yüzde 8 ile oyunu koruduğunu gösterdi.