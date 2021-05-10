Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iktidarı hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Davutoğlu, “Elit içi çatışmanın, iktidar içi çatışmanın çok vahim bir düze çıktığını gösteriyor” diyerek, “Daha önce Sedat Peker ile ilgili yere göğe sığmayan ifadeler kullanıp tweetler atanlar, Sedat Peker’in açık destek verdiği sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar aktörleri, şimdi aralarında bir kavga başlamış bu görülüyor. Gerçekten hukukî bir durum mu var? Eğer gerçekten bu bir suç örgütüyse niye daha önce herhangi bir işlem yapılmadı? Devlet yeni mi öğrendi suç örgütü lideri olduğunu? Eğer suç örgütü lideri değilse, daha önce referanduma destek için, Cumhurbaşkanlığına destek için neredeyse mitingler yaptı, Anadolu’da AK Partililer tarafından karşılandı, iktidar tarafından karşılandı. Devlet koruma verdi. Bugün İçişleri Bakanı, suç örgütü tanımlamasıyla açıklama yapıyor. Peki daha önce devlet adına koruma veren siz değil miydiniz? Aynı bakan değil miydi?” diye sordu.