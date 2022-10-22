CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ın Zara ilçesinde yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptoğı konuşmada “Beraber, bir, diri olmalıyız, güzel olmalıyız. Bizim güzel hasletlerimiz vardı, derdik ki; ‘Komşu komşunun külüne muhtaç’ diye. Şimdi komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Buradan Türkiye’yi çıkarmak zorundayız. Bu güzel ülkede kalkınmak, helalleşmek, kucaklaşmak zorundayız. Hiç kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü birisini ötekileştirmemeliyiz. Kardeşiz, beraberiz, vatanımız bir, bayrağımız bir ve o bayrağın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin karnı doysun, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. En büyük arzumuz bu. Birilerinin bir eli yağda, öbürü balda. Yandaki komşu açsa olmaz. Bizim inancımız da bunu kabul etmez. Kültürümüz de kabul etmez. Kavgadan uzak yaşamak istiyoruz. Kötü siyaseti dışlayalım” ifadelerini kullandı.

“Ayrıştıran siyaset olmasın. Biz kucaklaşmak, helalleşmek istiyoruz. Helalleşmenin ne kadar değerli olduğunu en iyi sizler bilirsiniz” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa, 85 milyon aç demektir. 85 milyon insan, bir çocuğun yatağa aç girmesine seyirci kalamaz. Hele hele bir siyasetçi asla seyirci kalamaz. Sizden bir şey istiyorum. Yarın sandık gelecek. Oy kullanacaksınız. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bizi ayrıştırıyorlar, ayrışmayacağız. Bölmek istiyorlar, bölünmeyeceğiz. Beraber olacağız. Kavga ettirmek istiyorlar. Kavga etmeyeceğiz.

Sivas - Anka