Kötü yönetiminizin bedelini millet ödüyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (@alibabacan) sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Hukuku askıya, Anayasa’yı ayaklar altına almanızın, verileri hiçe saymanızın, tarımı ihmal etmenizin, kötü yönetiminizin bedeli aşağıda, Sayın @RTErdogan” dedi.

Babacan, sosyal medya hesabı (X)de şöyle yazdı: “Meksika, Şili, Kolombiya, İsrail, İzlanda, Norveç, İspanya, Japonya, Kore, Portekiz, Avustralya, Polonya, İrlanda, Kanada, Yunanistan, Lüksemburg, Avusturya, Letonya, İngiltere, Almanya. “280 karaktere sığdıramadığım tam yirmi ülkenin gıda enflasyonunu toplasak dahi Türkiye’ye yetişmiyor. “Sayın Erdoğan, sorunun çözümü için etrafınızı saran çıkar çevreleriyle değil; eli nasırlı çiftçiyle, üreticiyle konuşun. Size yapmanız gerekenleri söyleyecekler. “Çiftçinin, üreticinin maliyeti düşmeden gıda enflasyonu düşmez”, “Gübreyi, yemi, elektriği, mazotu çiftçiye ucuza vermeden bu iş çözülmez”, “Sulama yatırımları hızla tamamlanmazsa verim artmaz”, “Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazanacağı bir üretim sistemi şart” diyecekler. PahalılıkTan siz sorumlusunuz Sayın Erdoğan, son seçimlerden bu yana 15 ay geçti. 6 yıldır tek imzayla ülkeyi yöneten sizsiniz. Bu gıda pahalılığından siz sorumlusunuz. Açlık sınırının altında kalan maaşla geçinmeye çalışan asgari ücretlilerden, öğün atlamak zorunda kalan öğrencilerden, ürettiğini maliyetin altında satmak zorunda kalan çiftçilerden siz sorumlusunuz. Şimdi sorunun çözümü için harekete geçin.” SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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