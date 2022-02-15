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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kovid-19 ölümleri gizleniyor mu?

15 Şubat 2022, Salı 17:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı 21 İlde Bulaşıcı Hastalık Ölümleri Raporu, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ölüm verileri ile belediyelerin açıkladığı verilerin “tutarsızlığını” ortaya koydu.

İki rapor arasındaki ölü sayısı farkı 183 bin 902. Rapora göre Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasında, CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyelerinde bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşların toplam sayısı 86 bin 607 kişi olarak açıklandı. Bakanlık ise aynı tarih aralığında bütün Türkiye’deki Covid-19’a bağlı ölüm sayısının 87 bin 341 kişi olduğunu belirtti. Cumhuriyet’te yer alan haberde raporu hazırlayan İlgezdi, “Yani 60 ilde 23 ayda sadece 734 kişi mi öldü? Bu bilgi ölüm verilerinin saklandığının kanıtı. 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2.1 kat daha fazla olarak en az 184 bin 636 kişi olabileceği hesaplanıyor” tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi

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