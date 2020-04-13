Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan hükümete seslendi.

Karamollaoğlu şöyle konuştu: “‘Biz bize yeteriz’ dediniz lakin bilin ki artık ‘Biz size yetemiyoruz.’ Millet size yetemiyor. Sizin politikalarınızı anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Siz ya yaşadığımız krizi tam olarak anlamadınız, ya anlamak istemiyorsunuz, ya da milletten sakladığınız bir şeyler var. Böyle bir süreçte millet, devletinden yardım beklerken, siz nasıl çıkıp da milletten yardım istersiniz, IBAN numarası verirsiniz? Emin olun bugün, sizin haberiniz bile olmadan, imkânı olanlar, komşusu ile ekmeğini paylaşıyor, muhtaçlara elini uzatıyor. Ama yetmiyor. Çünkü kriz çok büyük, varlıklı bilinen insanlar bile muhtaç hale düştüler. Bu şartlarda Devlet, bugün milletinin yanında olmayacaksa, ne zaman olacak? Her meselede millet göreve çağrılacaksa, iktidara ne ihtiyaç var? Bu nasıl bir devlet anlayışı, bu nasıl bir destek anlayışı?”