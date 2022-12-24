İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Küfe vatandaşın sırtında” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Küfe vatandaşın sırtında. Sayın Erdoğan beceremiyorsa gitsin. Böyle bir şey olabilir mi. Her şeyin sahibi olacaksınız, saraylarda yaşayacaksınız, sonra döneceksiniz… Hani ver yetkiyi gör etkiyi idi? Gördük etkiyi işte. Varsa bir küfe kendiniz aldınız. Sizin sırtınızda varsa bir küfe içi boş. İşi dolu olan başka bir şey var. Acayip bir lüks hayat! Pek çok hükümetle çalıştık, o hükümetleri acayip eleştirdik ama böyle bir israf, böyle bir şeyi anlatmam mümkün değil!” diye konuştu. Akşener, Fox TV’de Çalar Saat programında konuştu.

Erdoğan vatandaşından tamamen kopmuş durumda

Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirilerini hatırlatan İlker Karagöz “Muhalefetin yaptığı felaket tellallığı mı?” diye sorması üzerine Akşener, “Böyle bir şey yok da biz iyi parti olarak eleştirilerimizi dile getiriyoruz ama ona çözüm de üretiyoruz. Vatandaş gerçekten çok zor durumda. Gerçekten vatandaşın derdi çok yüksek. Gıda fiyatları uçtu gitti, kiralar uçtu gitti. 6 ay kaldı göreceğiz sandıkta. Sayın Erdoğan şu an vatandaşından tamamen kopmuş durumda” dedi.