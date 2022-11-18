İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yönelik “Temenni ederiz ki bir dönüşüm yapmak suretiyle, gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” sözlerine cevap verdi.

Akşener, “Çizgisinde hiç kırıklık olmayan; dün neyi savunduysa, bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız” dedi. Erdoğan’ın seçime dair derin bir endişe içerisinde olduğunu söyleyen Akşener, “Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler. Bir görüşme yaptılar. Birincisi bu. Daha sonra biliyorsunuz, tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş; hem özel helikopter, hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi, gitti. Böyle bir resim burada duruyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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