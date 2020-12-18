Kumar parası ile sponsor olunur mu?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Veliler, öğrenciler ve vatandaşlardan gelen şikâyetler dikkate alınmayarak Spor Toto’nun sponsorluk faaliyetlerine neden devam edilmektedir?” diye sordu.

SP’li Karaduman Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da “Spor Toto tarafından sponsor olunan kaç imam-hatip lisesi projesi vardır?” dedi. Spor Toto’nun varlığı ayrı bir problem iken, dinî eğitim amacıyla açılan kurumların tabelasına Spor Toto ibaresinin eklenmesi çelişki arz ettiğini, okulun içerisinde haram olduğu öğretilen bir organizasyonun o okula sponsor olmasına izin vermenin, eğitim alan gençlerin zihni tahribatına sebebiyet verdiğini söyleyen Karaduman, “Spor Toto tarafından sponsor olunan kaç imam-hatip lisesi projesi vardır? diye sordu. Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 90

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.