Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı, nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

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