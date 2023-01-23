Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsveç'teki barbarlığa sert tepki göstererek “İsveç’te Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. İslamofobiye karşı İsveç hükümeti gerekli adımları atmalı, insanlıktan nasibini almamış saldırganlar cezasız kalmamalı” ifadelerini kullandı.

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