Kurtardığınız ekonomi bu mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana Bakan Nurettin Nebati açıklamalarıyla hep tartışmaların odağında. Bakan Nebati’nin “Türkiye ekonomisini kurtardık” sözlerini yorumlayan Prof. Dr. Şenol Babuşçu’ya göre mevcut durum Türk ekonomisinin kurtarılmış haliyse tablo çok vahim. Çünkü Başbuşçu’nun paylaştığı verilere göre Türk ekonomisi çok büyük darboğazda.

Independent Türkçe’nin haberine göre Babuşçu, şu bilgileri verdi: “Bunu Merkez Bankası başkanının göreve başladığı tarihten bugüne karar yaşanan gelişmelerden anlayabiliriz. 20 Mart 2021’de 1 dolar 7,20 liraydı. 20 Mart 2022 tarihi itibarıyla 1 dolar 14,76 lira oldu. Eylül 2021’de politika faizi 19 idi şimdi 14. CDS göstergesi 380’den 566’ya çıktı. Enfalasyon yüzde 19,58 iken şimdi 54,44’ü buldu. 5 yıllık Eurobond faizi yüzde 5,62’den yüzde 8,20’ye yükseldi Merkez Bankası rezervleri eksi 37,3 milyar dolardan eksi 43,9 milyar dolar oldu.” Kapanacak denilen dış ticaret açığı ise büyümeye başladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 278

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.