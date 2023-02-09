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9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Kurumlar engelleniyor

09 Şubat 2023, Perşembe
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Antakya’da; “Televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberler… Ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu: Devletin kurumları, bürokratlar çalışmak istiyorlar. Ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor. Bu, devletin rahat nefes almasını engelliyor… Sorunu el birliği ile çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız” dedi.

Fatih Karagöz - ANKARA

İktidar gerçeklere gözlerini yumdu

İnsanların günlük ihtiyaçlarını bir şekilde karşılanması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “İşin özü şu; Türkiye’nin bir deprem bölgesinde olduğu biliniyordu. Şu anda ülkeyi yöneten iktidarın bu gerçeği bilerek hareket etmesi, bu gerçeği bilerek yatırımlar yapması, bu gerçeği bilerek planlar, programlar yapması, bu gerçeği bilerek binaların hangi koşullarda yapıldığının kurallarını belirlemesi, bu gerçeği bilerek gerekli denetimleri yapması, bu gerçeği bilerek belli bölgelerde deprem için hazırlıklı araçları bulundurması… Devlet aklı bunu gerektirir. Bürokrasi bunu gerektirir. Devleti yönetmek bunu gerektirir. Şimdi bunların olmadığı bir ortamda kaos olur tabii maalesef. Böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız.

Niye kimsenin umurunda değiliz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na, “Çok zor durumda bu halk. Kimsenin niye umurunda değiliz” dedi. 

Arama kurtarma ekipleri soğuk havanın enkazda kurtarılmayı bekleyenleri daha fazla etkilememesi için zamana karşı yarış halinde. Ancak bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlemesine tepki var. Hatay’dan Osman Can Tanınmış, “cehenneme uyandık gibi” diyor ve “Yardım gelmiyor, gelemiyor. Kimseye ulaşamıyoruz, her yer yıkıldı” ifadelerini kullanıyor.

 

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