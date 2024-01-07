Kurumsal çöküş ikazı

Tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay tutumunu eleştiren DEVA Partisi lideri Babacan, AYM kararlarına uyulmamasını “Türkiye’deki kurumsal çöküşün belki de en önemli semptomlarından birisi” olarak niteledi.

Babacan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararının Yargıtay tarafından ikinci kez çiğnenmesi hakkında konuştu. Babacan, Yargıtay’a tepki göstererek, “Anayasanın tek bir maddesinin uygulanmaması ile anayasanın tümünün uygulanmaması arasında pek fark yok” dedi. Babacan, konuyla ilgili, “Anayasa Mahkemesi’nin karar alıp da o karara diğer mahkemelerin uymaması, bu kararların uygulanmaması gerçekten Türkiye’deki kurumsal çöküşün belki de en önemli semptomlarından birisi. 153. madde çok açık, ‘Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ diyor. Bundan daha açık bir cümle olamaz” ifadelerini de kullandı. Bursa - Yasin Aydın

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