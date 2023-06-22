Kuşoğlu; Yüzde 48 takviye edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Diken’in sorularını cevapladı. “Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü 16’lı masa çıkışı da çok konuşuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Diken’in sorularını cevapladı. “Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü 16’lı masa çıkışı da çok konuşuldu. Üstelik partinize millet ittifakı sürecinde vekilliklerin verilmesi nedeniyle gelen eleştiriler devam ediyor. Bu çıkışın anlamı nedir?” sorusuna Kuşoğlu, “Genel başkanımızın kastettiği şu: Biliyorsunuz CHP’nin oyu yüzde 25, ancak yüzde 48 aldı seçimlerde. Yerel seçimlerde yüzde 48’in, en az iki üç puanla takviye edilmesi lazım ve bu seçimleri almamız lazım. Bunun için gerekiyorsa altı değil, 16 partiyle de tüm Türkiye’yle de iş birliği yapılabilir. Türkiye’nin demokrasisi, geleceği, bekası için yapılması gereken her türlü fedakârlık yapılır demek istiyor. Kimse orada kötü niyet aramasın” cevabını verdi.

Haber Merkezi