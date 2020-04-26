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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Kutuplaşmadan kurtulmalıyız

26 Nisan 2020, Pazar 18:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Instagram hesabındaki canlı yayına katıldı, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İnsanların oturup yeniden düşünmesini gerektiren bir sürecin yaşandığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Bu virüsün, bize gösterdiği bir ‘sosyal devlet’ gerçeği var. Yani insan odaklı, insanı yücelten, kucaklayan bir devlet. Çocukların yatağa aç girmediğini hedefleyen, ilkeleyen bir devlet. Buradan yola çıkmamız lâzım. Dolayısıyla maksimum kara bakmamak, insana, insanın yaşam standardına bakmak gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. Siyasette kutuplaşma, kavga olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kavgadan, kutuplaşmadan toplumun kurtulması lazım. Siyaset, sorunları çözme sanatına dönüşmeli. Siyaset, intikam, öç alma alanı değil ki. İktidar, muhalefet beraber oturacağız, konuşacağız. Kovid-19 çıktı, Türkiye’yi geldi vurdu. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yoğun bakımda, hastanelerde yatıyor. Yaklaşık 5 milyon kişi, en az, şu anda işinden oldu, evinde. Aylık alamıyor. Ona sadece sınırlı sayıda bir miktar para ödeniyor ama tamamına da değil. Şu soruyu sormamız gerekiyor; böyle bir tablodan biz nasıl çıkabiliriz?”

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