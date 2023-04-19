Kutuplaşmayı kırmak için yola çıktık

Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı olarak kutuplaşmayı kırmak, ülkemizi kimlik siyasetinden kurtarıp değer odaklı bir siyaset kültürünü yerleştirmek üzere yola çıktık” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’ndeki Kadir Gecesi iftarına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, “Sevgili dostlarım; ülkemizin zenginliği toplumumuzun çeşitliliğini besler. Ama sanki böyle değilmiş gibi uzun yıllardır çeşitlilik uzlaşılamaz farklılıklar olarak topluma yansıtıldı. Farklılıklara yapılan vurgular, toplumu ayrıştıran silahlara dönüştü. Kimlikler üzerinden toplumsal çatışma körüklenerek halk farklı gruplara çekildi. Biz Millet İttifakı olarak bu kutuplaşmayı kırmak, ülkemizi kimlik siyasetinden kurtarıp değer odaklı bir siyaset kültürünü yerleşmek üzerine yola çıktık. Liderler olarak, Halil İbrahim Sofrası’na oturduk. Halkımızı da adalet, eşitlik, hukuk, özgürlük ve hakça paylaşım için bu sofraya davet ettik. Milletimizin sofrasında sadece karınlar doymakla kalmıyor, bu sofrada birlikte ve beraberliğimiz de güçleniyor” dedi.

Bu sofra hak sofrasıdır

“Sofranın yaşattığı değerler vardır” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Biz de o değerleri benimsedik. Bu sofrada açgözlülük yok, hırs yok, art niyet yok, kibir yok. Ama istişare var, dayanışma var, paylaşma var. Bu sofraya her oturan bilsin ki yanındakini de düşünür. Bu sofrada kimse lokmasını yutmadan ikinci lokmaya el uzatmaz. Aynı aşa kaşık salladığımız bu sofraya konan her şey nimetten görülür, israf edilmez. Milletimiz için kurduğumuz bu Halil İbrahim Sofrası, birliğin, düzenliliğin ve sürekliliğin sofrasıdır. Birlik ve dayanışmanın, paylaşmanın, tütmeye devam eden ocakların ve süren yaşamın sofrasıdır. Bu sofra, denkliğin ve eşitliğin sofrasıdır. Soframıza herkesin yeri vardır ve soframıza oturan herkes saygındır ve saygı görür. Bu sofrada kimse güç ve itibar gösterisi yapmaz. Bu sofra haram yiyenlerin sofrasına hiç ama hiç benzemez. Yozlaşma, savurganlık, eşitsizlik ve adaletsizlik bu sofrada kendisine yer bulmaz. Bu sofra hak sofrasıdır. Herkes payını alsın diye kuruldu. Bu sofra dostlar sofrası. Birlikteliğimiz büyüsün diye var. Bu sofranın bereketi aynı zamanda ülkemizin de bereketidir.”

İstanbul - Anka