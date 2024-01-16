Kutuplaştırma tuzağını bozalım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 askerin şehit olmasının ardından sadece iki partiyi arayarak bilgilendirmesini eleştirdi.

Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı makamını teröre karşı tavır koyan bütün liderleri bir masa etrafında toplayarak içeride milletimize güven, dışarıda dosta düşmana güçlü bir mesaj vermeye, TBMM Başkanlığı’nı Meclis’te temsil edilen tüm parti temsilcilerini toplayarak ortak bildiri metninin istişare sonucunda tam bir birlik içinde imzalanması için girişimde bulunmaya, iktidar partilerini milli birlik duruşu gerektiren bu tür konularda ve günlerde muhalefet partileri ile yakın temas içine girmeye ve ana muhalefet partisini bu kez Meclisimizde özel bir gündemle toplanması çağrısının yerine gelmesini de göz önünde bulundurarak ve kutuplaştırma tuzağını bozarak bu ortaklaşma sürecine katılmaya, TBMM’nde şu ana kadar bu saldırıları kınamamış bütün partileri bu saldırıları derhal kınamaya çağırıyoruz” dedi.

Ankara - Anka