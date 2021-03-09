Kutuplaştırmak fayda getirmez

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sadece eleştiren, şikâyet eden muhalefet değil, sorunları çözmek için çalışan, çözüm üreten bir muhalefetin nasıl olacağını gösterdiklerini belirterek, kutuplaştırarak ve ötekileştirerek yapılan siyasetin Türkiye’ye fayda getirmeyeceğini söyledi.

Babacan, partisinin birinci kuruluş yılı dolayısıyla 81 ildeki teşkilâtların katılımıyla çevrim içi düzenlenen programda konuştu. Türkiye’deki temel problemin yönetim sorunu olduğunu savunan Ali Babacan, “(Yeni anayasa) diyorlar, ama içi boş. Ortaklar ayrı ayrı konuşuyorlar. Yeni anayasadan herkes başka şeyler anlıyor. Biz, hızlı bir şekilde mevcut sistemin parlamenter sisteme dönüştürülmesiyle ilgili anayasa değişikliklerinin yapılmasına inanıyoruz.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.