DEVA lideri Ali Babacan, iktidarı eleştirerek “Şimdi o çok bilmişlere soruyorum: Siz laf üretmekten başka ne yaptınız” dedi.

Nihat Orhan - İstanbul

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Birinci Olağanüstü Kongresinde konuştu.

Babacan, Dışişleri bakanıyken yurt dışında iki yılda 132 program yaptığına, ilk başmüzakereci olarak Türkiye’yi her alanda Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmak için yapılan çalışmaların başında olduğuna değinen Babacan, “Bunlar utanılacak şeyler mi? Hadi oradan. Şimdi o çok bilmişlere soruyorum: Siz laf üretmekten başka ne yaptınız” dedi. Babacan konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarına da değindi. “Erdoğan, vaktiyle benim yakın çalıştığım bazı arkadaşlara kabinede görev vererek vitrini düzelteceğini sanıyor. Ekonomik ekibindeki arkadaşlar, garibim, havanda su dövüyorlar. Bu bir niyet meselesidir, hukuk olmadan ekonomi olmaz” diyen Babacan; “Emeklilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız ardı arkası kesilmeyen zamlar karşısında gün be gün fakirleşiyor. Barınma çok büyük bir sorun hâlâ. AİHM kararlarına rağmen insanlar haksızca cezaevinde tutuluyor” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu çeteleri cirit atıyor

Ali Babacan’ın konuşmasındaki bir diğer başlık göç meselesiydi. İktidarın bir göç politikası olmadığını, rastgele dağıtılan vatandaşlıkların ise sorunu gittikçe derinleştirdiğini söyleyen Babacan, “Kimin neye göre vatandaş olduğu belli değil” dedi. Suçlunun, suçsuzun kim olduğunun İçişleri Bakanına göre değiştiğini ifade eden Babacan, Türkiye’nin çetelerin, mafyanın, uyuşturucu şebekelerinin cirit attığı bir yer haline geldiğini söyledi. DEVA Lideri “Bunlar, milliyetçilik, millilik, yerlilik gibi kavramların arkasına sığınıp her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapıyorlar” derken Türkiye’nin zulüm karşısında asla boyun eğmeyeceğini, sadece sabredeceğini; sabrın sonunun ise selamet olduğunu ifade etti. Babacan Tüzük Kongresi’nde yaptığı konuşmada “İttifak doğruydu, yanlış olan ittifak ruhunu anlayamayanların yaptıklarıydı” derken DEVA Partisi’nin önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle ve kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldığını da açıkladı.

Haber Merkezi