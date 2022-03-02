Laiklik, din ve vicdan hürriyetinin güvencesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

6 muhalefet partisinin imzaladığı ortak metnin “din ve vicdan özgürlüğü” bölümünü okuyan Kılıçdaroğlu, “Laikliğin toplum düzeninin temeli olduğu, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğu zaten raporda yazıyor. Raporu okumadan görüş beyan etmek doğru değil, önce raporu okuyacaksınız” ifadesini kullandı. İşsizlik ve ekonomi konusundaki vaatlerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Şimdi 6 parti kendi içinde ön hazırlıklarını yapıyor. Devlette liyakat, temel ilkeler, kurallar, ekonomi, sosyal politikalar belirlenecek, onları da kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu. AA

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