Laiklik dindara da dinsize de ilişmez

CHP, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna gerekçe olarak Bakanın “Beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki lâik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Bir terslik varsa sizin lâiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Ben lâiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar dinî inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen neyi anlıyorsun? Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin lâiklik anlayışı arasında kuşkusuz fark var. Ben evrensel lâiklikten yanayım, sen Türkiye’ye özgü kendi icat ettiğin lâiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin lâiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu lâiklik gereğiyle yaptınız” açıklamaları gösterildi.

Ankara - Anka