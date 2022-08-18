Lider buluşmaları 6’lı masaya güveni arttırdı

Altılı masadaki liderlere sunulmak üzere yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 49,1’i altılı masanın AKP karşısında bir alternatif olabileceğine inanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, kamuoyu yoklamalarına başladı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin çevresinde bir araya geldiği ‘altılı masanın’ toplumda ne kadar karşılık bulduğu merak konusuydu. ADAMOR tarafından temmuz ayında tamamlanan araştırmaya göre, halkın yüzde 49,8’i, altılı masanın işbirliğinin kalıcı olacağını düşünüyor. Bunda liderlerin her ay düzenlediği toplantının etkili olduğu ifade edildi. Halkın yüzde 49,1’i altılı masanın AKP karşısında bir alternatif olabileceğine inanıyor. Masanın Türkiye’nin daha demokratik bir ülke olmasını sağlayacağına inanların oranı ise yüzde 48,5. Kısa Dalga’nın haberine göre ‘Olgu ve Algı Arasında Altılı Masa’ başlıklı anket, 21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmede liderlere sunulacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 219

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.