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14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Linç kültürü toplumda yer etmemeli

14 Mayıs 2019, Salı 00:02
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ’da kendisi için bağış yaptığı haberinin yayınlanmasının ardından bıçaklanan Göknur Damat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, “Göknur’a tercihinden dolayı saldırılması ve linç kültürünün toplumda yer etmesi başta siyasiler olmak üzere hepimizin sorunu. Herkes sözlerine ve eylemlerine dikkat etmeli” dedi. Tekirdağ’da kanser tedavisi görürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinden dolayı ‘Manevi kızım’ dediği Göknur Damat, sosyal medya hesabında CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için ‘Her şey çok güzel olacak’ diye paylaşım yaptı, bağış kampanyasına destek olmak için de 20 TL para yatırdı. Linç girişimine maruz kalan Göknur, “Sen misin cesur yürek” diyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından baldırından bıçaklandı. İmamoğlu Tekirdağ’a giderek bıçaklı saldırıya uğrayan Göknur’u ziyaret etti. Ziyareti Facebook hesabından yayınlayan İmamoğlu, şunları söyledi; “Hepimiz her şeyden önce insanız, kadınız, erkeğiz, anneyiz, babayız, çocuğuz. Dolayısıyla makam, mevki, siyaset o kadar ilginç yerlere doğru gidiyor ki, sanki hayat adına her şey orada var. Yok, hayat burada işte.”

Etiketler: imamoğlu
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