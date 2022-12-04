Liyakate bağlı bir sistem inşa edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması” sloganıyla İstanbul’da vizyon toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının açılış ve kapanış konuşmalarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür” dedi. “Yeni bir tek adam aramıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, ülkenin kaderini değiştirmek için yönetim anlayışının ve yaklaşımının kökten değiştirilmesi gerektiğini savundu. “Çalışan bir sistem” inşa edeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede hiç kimse korku ile uyanmayacak” dedi ve bunun iktidarlarında bırakacağı en büyük miras olacağını savundu.

Kılıçdaroğlu’nun, kapanış konuşmasındaki ilk mesajı ise liyakate bağlı bir sistemin inşa edilmesi oldu. Yaptığı konuşmada salondakilere “ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak seslenmediğini” dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisinin de “güç birliğinin bir parçası olduğunu” söyledi. Altılı Masa’nın önemine de değinen Kılıçdaroğlu, altılı masadan övgüyle bahsetti: “Anayasamız hazır; ekiplerimiz, kadrolarımız gece gündüz ortak bir program için çalışıyorlar. Bizim siyasi, ahlaki ve vicdani birliğimiz, bakın bu birlikteliği bir kez daha ifade edeyim, ahlaki ve vicdani diyorum. “

Ankara - Anka