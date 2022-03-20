Lütfen bu bakanı değiştirin

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “bürokrasiyi alaşağı ederiz” sözleri için “hiçbir dış güç bu cümle kadar zarar veremez” dedi.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin hemen görevden alması çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 16 Mart’ta yabancı yatırımcılara yönelik “En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz” sözlerine de değinen Ağıralioğlu “Bugün ekonomi bakanının güya cazibe oluşturayım diye söylediği laflar, bizim böyle yeni keşfedilmiş ormanlarda yaşayan elinde mızrakla, yaprakla falan örtünen insanlara dönmüş olduğumuzu gösteriyor” dedi. Haber Merkezi

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